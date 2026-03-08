Новый верховный лидер Ирана “не продержится долго”, если иранская сторона сначала не получит одобрение Штатов, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп о новом лидере Ирана

Президент Штатов заявил, что новому верховному лидеру Ирана поначалу нужно получить одобрение США, без которого он не продержится долевого.

– Ему придется получить наше (США, – Ред.) одобрение. Если он не получит нашего одобрения, он недолго продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться каждые 10 лет, когда у вас нет такого президента, как я, который этого не сделает, — сказал Трамп ABC News в воскресенье.

Он отметил: “Я не хочу, чтобы людям пришлось возвращаться через пять лет и делать то же снова, или, что еще хуже, разрешить им иметь ядерное оружие”.

На вопрос, готов ли он одобрить кого-то, у кого есть связи со старым режимом, Трамп ответил: “Я бы так сделал, чтобы выбрать хорошего лидера. Есть много людей, которые бы отвечали требованиям”.

Издание пишет, что Трамп заявил, как еще одно пояснение начала войны, что Иран якобы планирует захватить весь Ближний Восток, намекнув, что он должен это предотвратить.

— Они – бумажные тигры. Еще неделю назад они такими не были, уверяю вас. Но ведь они собирались атаковать. План заключался в том, чтобы атаковать весь Ближний Восток, захватить весь Ближний Восток, – утверждает лидер США.

Кроме того, он не исключил возможности отправить спецназ для захвата обогащенного урана в Иране.

— Рассматриваются все варианты. Абсолютно все, – сказал он.

Напомним, что 1 марта Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он добавил, что смерть Хаменеи – шанс для народа Ирана вернуть свою страну.

Впоследствии СМИ сообщили, что новым верховным лидером Ирана избрали сына убитого аятоллы Али Хаменеи — Моджтабу.

