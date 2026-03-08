Новий верховний лідер Ірану “не протримається довго”, якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Штатів, заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп про нового лідеру Ірану

Президент Штатів заявив, що новому верховному лідеру Ірану спочатку потрібно отримати схвалення США, без якого він не протримається довго.

– Йому доведеться отримати наше (США, – Ред.) схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він недовго протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас немає такого президента, як я, який не зробить цього, – сказав Трамп ABC News у неділю.

Він зазначив: “Я не хочу, щоб людям довелося повертатися через п’ять років і робити те саме знову, або, що ще гірше, дозволити їм мати ядерну зброю”.

На запитання, чи готовий він схвалити когось, хто має зв’язки зі старим режимом, Трамп відповів: “Я б так зробив, щоб вибрати хорошого лідера. Є багато людей, які відповідали б вимогам”.

Видання пише, що Трамп заявив, як ще одне пояснення початку війни, що Іран нібито планує захопити весь Близький Схід, натякнувши, що він повинен цьому запобігти.

– Вони – паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але ж вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід, захопити весь Близький Схід, – стверджує лідер США.

Крім того, він не виключив можливості відправити спецназ для захоплення збагаченого урану в Ірані.

– Розглядаються всі варіанти. Абсолютно всі, – сказав він.

Нагадаємо, що 1 березня Дональд Трамп підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він додав, що смерть Хаменеї – шанс для народу Ірану повернути свою країну.

Згодом ЗМІ повідомили, що новим верховним лідером Ірану обрали сина вбитого аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу.

