США та Ізраїль обговорювали можливість проведення спеціальної операції на території Ірану для забезпечення контролю над запасами високозбагаченого урану.

Про це повідомляє Axios із посиланням на кілька джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

Спецоперація США та Ізраїлю в Ірані: що відомо

За даними співрозмовників видання, Вашингтон і Тель-Авів розглядають варіант операції, під час якої спецпідрозділи можуть отримати фізичний контроль над запасами іранського збагаченого урану.

Йдеться про близько 450 кг урану, збагаченого до 60%, який у разі подальшого збагачення може бути використаний для створення ядерної зброї.

Для проведення такої місії військовим довелося б діяти у підземних ядерних об’єктах Ірану, які добре укріплені та захищені.

Поки що незрозуміло, чи може це бути операція американських сил, ізраїльських або ж обох країн одночасно.

За словами джерел, адміністрація США розглядає два можливі сценарії:

вивезення урану з території Ірану;

його розведення безпосередньо на місці, щоб зробити непридатним для створення ядерної зброї.

У такій місії можуть брати участь не лише військові, а й ядерні експерти, зокрема з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не виключає використання наземних сил у разі потреби.

— Наземні війська можливі, але лише з дуже вагомої причини, — сказав він.

На запитання про можливість операції для забезпечення безпеки ядерних матеріалів Трамп відповів, що такий варіант може розглядатися у майбутньому.

— Можливо, колись ми це зробимо. Ми б не робили цього зараз. Можливо, пізніше, — зазначив президент США.

У Білому домі додали, що американський лідер залишає відкритими всі можливі варіанти дій.

За оцінками американських та ізраїльських чиновників, основна частина запасів урану зберігається у підземних тунелях ядерного об’єкта в Ісфахані, інші запаси можуть бути розміщені на об’єктах у Фордо та Натанзі.

США та Ізраїль вважають цей уран серйозною загрозою, адже у разі збагачення до 90% його може вистачити приблизно для створення 11 ядерних боєзарядів.

Раніше Асамблея експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтаба Хаменеї — другого сина покійного аятоли Алі Хаменеї.

Він був затверджений на позачерговому засіданні цього органу, до складу якого входять 88 високопоставлених священнослужителів.

