Российская сторона заверила президента США Дональда Трампа, что не обменивается с Ираном разведывательными данными о военных целях на Ближнем Востоке.

Об этом заявил специальный посланник Стив Уиткофф в комментарии для CNBC.

Россия отрицает предоставление Ирану разведданных

На вопрос, считают ли США, что РФ предоставляла Ирану разведданные о расположении американских военных объектов, и если да, то почему Вашингтон отменил санкции против российской нефти, Уиткофф ответил, что он не является офицером разведки.

Сейчас смотрят

— Я – не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Я могу сказать, что вчера во время телефонного разговора с президентом (Трампом, – Ред.) россияне сообщили, что не обменивались (разведданными, – Ред.). Это то, что они сказали, – сказал Уиткофф.

Он добавил, что Соединенные Штаты могут “поверить на слово” представителям России и выразил надежду, что Москва не предоставляла информацию Тегерану.

Уиткофф также сообщил, что в понедельник вместе с Джаредом Кушнером провел отдельный телефонный разговор с Юрием Ушаковым, помощником президента РФ Владимира Путина.

По словам Уиткоффа, Ушаков подтвердил, что Россия не передавала Ирану разведданные.

Напомним, The Washington Post со ссылкой на источники сообщал, что Россия передает Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

Трое чиновников, имеющих доступ к разведывательным данным, заявили изданию, что с начала войны в Иране Россия передала Тегерану данные о расположении американских военных объектов, в частности кораблей и самолетов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.