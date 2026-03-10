Російська сторона запевнила президента США Дональда Трампа, що не обмінюється з Іраном розвідувальними даними про військові цілі на Близькому Сході.

Про це заявив спеціальний посланець Стів Віткофф у коментарі для CNBC.

Росія заперечує надання Ірану розвідданих

На запитання, чи вважають США, що РФ надавала Ірану розвіддані про розташування американських військових об’єктів, і якщо так, то чому Вашингтон скасував санкції проти російської нафти, Віткофф відповів, що він не є офіцером розвідки.

– Я – не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати. Я можу сказати, що вчора під час телефонної розмови з президентом (Трампом. – Ред.) росіяни повідомили, що не обмінювалися (розвідданими. – Ред.). Це те, що вони сказали, – сказав Віткофф.

Він додав, що Сполучені Штати можуть “повірити на слово” представникам Росії і висловив сподівання, що Москва не надавала інформацію Тегерану.

Віткофф також повідомив, що у понеділок разом із Джаредом Кушнером провів окрему телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, помічником президента РФ Володимира Путіна.

За словами Віткоффа, Ушаков підтвердив, що Росія не передавала Ірану розвіддані.

Нагадаємо, The Washington Post із посиланням на джерела повідомляв, що Росія передає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Троє посадовців, які мають доступ до розвідувальних даних, заявили виданню, що від початку війни в Ірані Росія передала Тегерану дані про розташування американських військових об’єктів, зокрема кораблів і літаків.

