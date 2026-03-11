У російському Тольятті пролунали вибухи, після яких на хімічному підприємстві КуйбишевАзот виникла пожежа.

Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу відео та фото очевидців.

Вибухи на хімічному підприємстві КуйбишевАзот: що відомо

Вранці 11 березня жителі Тольятті у Самарській області повідомили про серію вибухів та пожежу на території промислового підприємства.

Фото очевидців, опубліковане в мережі, було зроблене з вулиці Горького.

Після аналізу кадрів аналітики ASTRA дійшли висновку, що з великою ймовірністю горить хімічний завод КуйбишевАзот.

Що відомо про підприємство

За інформацією з офіційного сайту підприємства, КуйбишевАзот є однією з провідних хімічних компаній Росії.

Завод спеціалізується на виробництві капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив.

Поруч із цим підприємством розташований ще один великий хімічний завод — Тольяттикаучук.

