У Росії після атаки спалахнув хімічний завод КуйбишевАзот у Тольятті
- У Тольятті пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
- OSINT-аналітики встановили ймовірне місце займання.
- Імовірно горить хімічний завод КуйбишевАзот.
У російському Тольятті пролунали вибухи, після яких на хімічному підприємстві КуйбишевАзот виникла пожежа.
Про це повідомив OSINT-проєкт ASTRA після аналізу відео та фото очевидців.
Вибухи на хімічному підприємстві КуйбишевАзот: що відомо
Вранці 11 березня жителі Тольятті у Самарській області повідомили про серію вибухів та пожежу на території промислового підприємства.
Фото очевидців, опубліковане в мережі, було зроблене з вулиці Горького.
Після аналізу кадрів аналітики ASTRA дійшли висновку, що з великою ймовірністю горить хімічний завод КуйбишевАзот.
Що відомо про підприємство
За інформацією з офіційного сайту підприємства, КуйбишевАзот є однією з провідних хімічних компаній Росії.
Завод спеціалізується на виробництві капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив.
Поруч із цим підприємством розташований ще один великий хімічний завод — Тольяттикаучук.