Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение парламента Венгрии принять резолюцию, которая предусматривает отказ от поддержки вступления Украины в Европейский Союз и от дальнейшего финансирования военных нужд Украины.

В МИД заявили, что “ни один из этих шагов не удивил украинскую сторону”.

Реакция МИД на антиукраинскую резолюцию Венгрии

— Такие позорные позиции властей Венгрии давно известны. Считаем, что голосование об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан фактически “закрывает” двери в ЕС именно перед их лицом, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что официальный Будапешт продолжает играть роль троянского коня в ЕС.

Венгрия пытается блокировать финансовую и военную поддержку Украины в противодействии российской агрессии и замедлять продвижение Украины на пути в ЕС.

— Такие шаги направлены на то, чтобы держать Евросоюз в заложниках. Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты — в Москве, — подчеркнули в МИД.

В министерстве подчеркнули, что упомянутая резолюция не меняет правил ЕС и не имеет юридической силы в процессе евроинтеграции Украины. Это политический шаг, который следует рассматривать в контексте избирательной кампании.

МИД добавляет, что такими же политическими шагами являются принятие правительственного постановления и соответствующего “закона”, которые призваны “легализовать” хищение средств государственного Ощадбанка Украины.

— Подчеркиваем ничтожность этих решений; напоминаем о требовании украинской стороны немедленно вернуть похищенные средства и намерении добиваться справедливости с использованием всех национальных и международных правовых инструментов, — резюмировали в министерстве.

