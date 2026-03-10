Парламент Венгрии принял резолюцию против вступления Украины в Евросоюз
- Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию против вступления Украины в ЕС.
- Документ призывает не поддерживать переговоры о членстве и военной помощи Киеву.
- В резолюции также предостерегают от превращения ЕС в военный союз.
В Венгрии Национальное собрание приняло резолюцию об отклонении членства Украины в ЕС, а также – об отказе в дальнейшем финансировании военной поддержки Киева.
Об этом спикер венгерского правительства Золтан Ковач написал в соцсети Х.
Резолюция Венгрии по Украине: что известно
В документе указано, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС, ведь страна находится в состоянии войны и это якобы рискует сделать ЕС прямой стороной конфликта.
Резолюция призывает венгерское правительство не поддерживать предметные переговоры о вступлении Украины и выступать против ее членства.
Кроме прочего, венгерские законодатели предупредили о финансовых последствиях продолжения поддержки Украины.
Там отмечают, что ЕС уже предоставил €193,3 млрд помощи Киеву с начала войны, а потенциальная доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить €360 млрд.
Там считают, что это могут сделать за счет фондов, предназначенных для сельского хозяйства государств-членов блока.
В резолюции призывают правительство поддерживать международные мирные усилия, избегать отправки денег или оружия Украине и предотвращать втягивание в войну как Венгрии, так и ЕС.
Кроме прочего, там призывают сопротивляться инициативам, которые превратят ЕС в военный союз, а также – любым попыткам институтов ЕС обойти правило единогласности в процессе принятия решений.
Ранее Венгрия приняла решение об изъятии средств и золота Ощадбанка.
Напомним, МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.