Міністерство закордонних справ України прокоментувало рішення парламенту Угорщини ухвалити резолюцію, яка передбачає відмову від підтримки вступу України до Європейського Союзу та від подальшого фінансування військових потреб України.

В МЗС заявили, що “жоден з цих кроків не здивував українську сторону”.

Реакція МЗС на антиукраїнську резолюцію Угорщини

– Такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично “закриває” двері в ЄС саме перед їхнім обличчям, – йдеться у повідомленні.

В міністерстві зазначили, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС.

Угорщина намагається блокувати фінансову та військову підтримку України у протидії російській агресії та сповільнювати поступ України на шляху до ЄС.

– Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол об’єднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві, – наголосили в МЗС.

У міністерстві наголосили, що згадана резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили у процесі євроінтеграції України. Це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії.

МЗС додає, що такими ж політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного “закону”, які покликані “легалізувати” викрадення коштів державного Ощадбанку України.

– Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів, – резюмували в міністерстві.

