Зірвали аплодисменти в Москві: МЗС про антиукраїнську резолюцію Угорщини
Міністерство закордонних справ України прокоментувало рішення парламенту Угорщини ухвалити резолюцію, яка передбачає відмову від підтримки вступу України до Європейського Союзу та від подальшого фінансування військових потреб України.
В МЗС заявили, що “жоден з цих кроків не здивував українську сторону”.
Реакція МЗС на антиукраїнську резолюцію Угорщини
– Такі ганебні позиції влади Угорщини давно відомі. Вважаємо, що голосування щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС надсилає сигнал насамперед угорській національній меншині в Україні. Віктор Орбан фактично “закриває” двері в ЄС саме перед їхнім обличчям, – йдеться у повідомленні.
В міністерстві зазначили, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС.
Угорщина намагається блокувати фінансову та військову підтримку України у протидії російській агресії та сповільнювати поступ України на шляху до ЄС.
– Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол об’єднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти – в Москві, – наголосили в МЗС.
У міністерстві наголосили, що згадана резолюція не змінює правил ЄС і не має юридичної сили у процесі євроінтеграції України. Це політичний крок, який слід розглядати в контексті виборчої кампанії.
МЗС додає, що такими ж політичними кроками є ухвалення урядової постанови та відповідного “закону”, які покликані “легалізувати” викрадення коштів державного Ощадбанку України.
– Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів, – резюмували в міністерстві.