Генералу Корпуса стражей исламской революции Абдолла Мехраб заочно сообщили о подозрении за помощь России в запуске производства ударных дронов типа Шахед для ведения агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подозрение иранскому генералу за помощь РФ: что известно

Руслан Кравченко подчеркнул, что в июле 2022 года высшее военно-политическое руководство Российской Федерации вступило в сговор с представителями Корпуса стражей Исламской революции Исламской Республики Иран о поставках и локализации производства ударных беспилотников Shahed-136 для Вооруженных Сил РФ.

Сейчас смотрят

Руководил реализацией соглашения бригадный генерал Абдола Мехраб – председатель Организации джихада по исследованию и самообеспечению воздушно-космических сил КСИР. Участие в этом принимали также подконтрольные ему структуры.

– Мехраб также является одним из руководителей иранской ракетной программы и совладельцем компании Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), которая производит двигатели для БПЛА Shahed-136. Это критические элементы обеспечения дальности и автономности полета дронов, – подчеркнул Кравченко.

Он пояснил, что военно-технический союз страны-агрессора и ее пособника предусматривал использование иранских технологий в российском оборонпроме, масштабные поставки оборудования и комплектующих, а также значительное финансирование, в том числе оплатой золотом.

По словам генпрокурора, в январе 2023 года Мехраб вместе с другими иранскими представителями посетил город Елабуга (Республика Татарстан, РФ), где создали новую производственную площадку.

Позже на базе особой экономической зоны Алабуга организовали массовое производство ударных беспилотников.

Помимо прочего, иранского генерала подозревают в причастности к подготовке российских инженеров и военнослужащих, в частности к организации обучения экипажей на временно оккупированных территориях Украины — в АР Крым и Херсонской области.

– В результате такого сотрудничества Российская Федерация в 2023–2024 годах получила более 13 тысяч БПЛА Герань-2 (российское название для иранских Shahed-136), а также комплектующие и оборудование общей стоимостью более $324 млн.

Сейчас эти беспилотники использует российская армия, которая наносит ими удары по украинским городам.

Таким образом, Абдолла Мехраб, действуя в сговоре с высшим военно-политическим руководством РФ, по мнению Генпрокуратуры, умышленно предоставил россиянам средства и орудия для ведения агрессивной войны против Украины.

Его подозревают в пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Это предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

СБУ также присоединилась к подозрению иранского генерала, поставлявшего РФ двигатели для производства Шахедов.

Там уточнили, что речь идет о поставках для Минобороны страны-агрессора оптовых партий иранских двигателей марки MD 550, которые устанавливают на ударные беспилотники.

Между тем Нацполиция подчеркнула, что 19 января 2023 года Алабуга и Sahara Thunder Company PJS заключили контракт на поставку не менее 2400 дронов Shahed-136 под кодовым названием Проект моторные лодки, а также передачу технологий и обучение российских специалистов.

– Первую оплату по контракту – более 104 млн долларов – российская сторона осуществила золотыми слитками. В 2023–2024 годах по иранским технологиям на предприятии Алабуга изготовили не менее 13 315 беспилотников Герань-2, идентичных Shahed-136, которые российская армия использует для атак по Украине, — сообщила Нацполиция.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия за год выполнила государственный заказ по производству дальнобойных дронов на 106% и ежесуточно производит более 400 беспилотников.

По подсчетам СМИ, с 2022 года по октябрь 2025 года РФ выпустила по Украине почти 50 тыс. Шахедов, убив 253 человека.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.