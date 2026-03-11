Украинские военные нанесли серию ударов по объектам российских войск на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ.

Атаки ССО на оккупированных территориях 11 марта: что известно

По данным военных, подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удары по нескольким объектам российских войск.

В частности, в населенном пункте Широкая Балка на временно оккупированной части Донецкой области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

После удара на объекте продолжалась детонация боеприпасов.

Также украинские военные поразили радиолокационную станцию 64Н6Е в оккупированном Севастополе.

По данным военных, эта РЛС использовалась как «глаза» для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Кроме того, украинские силы атаковали склад разведывательных беспилотников в Новозлатополе на временно оккупированной части Запорожской области.

Еще один удар был нанесен по складу материально-технического обеспечения российских войск в Марьяновке.

В ССО отметили, что удары средней дальности могут осуществляться на расстояние до нескольких сотен километров вглубь территории, контролируемой противником.

Также в подготовке ударов помогали участники движения сопротивления на временно оккупированных территориях.

По словам военных, уничтожение арсеналов, складов и элементов системы противовоздушной обороны существенно ослабляет наступательные и оборонительные возможности российских войск.

В Силах специальных операций подчеркнули, что будут продолжать асимметричные удары по критическим объектам врага.

Между тем в российском городе Тольятти после взрывов вспыхнул пожар на химическом предприятии КуйбышевАзот.

По информации с официального сайта компании, предприятие является одним из крупнейших химических производителей в России и специализируется на производстве капролактама и азотных удобрений.

