ССО поразили арсенал в Донецкой области и РЛС С-400 в Севастополе
- ССО поразили арсенал на оккупированной Донецкой области.
- В Севастополе уничтожена радиолокационная станция для С-300 и С-400.
- В Запорожье атакован склад дронов и склад МТС российских войск.
Украинские военные нанесли серию ударов по объектам российских войск на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ.
Атаки ССО на оккупированных территориях 11 марта: что известно
По данным военных, подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удары по нескольким объектам российских войск.
В частности, в населенном пункте Широкая Балка на временно оккупированной части Донецкой области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
После удара на объекте продолжалась детонация боеприпасов.
Также украинские военные поразили радиолокационную станцию 64Н6Е в оккупированном Севастополе.
По данным военных, эта РЛС использовалась как «глаза» для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Кроме того, украинские силы атаковали склад разведывательных беспилотников в Новозлатополе на временно оккупированной части Запорожской области.
Еще один удар был нанесен по складу материально-технического обеспечения российских войск в Марьяновке.
В ССО отметили, что удары средней дальности могут осуществляться на расстояние до нескольких сотен километров вглубь территории, контролируемой противником.
Также в подготовке ударов помогали участники движения сопротивления на временно оккупированных территориях.
По словам военных, уничтожение арсеналов, складов и элементов системы противовоздушной обороны существенно ослабляет наступательные и оборонительные возможности российских войск.
В Силах специальных операций подчеркнули, что будут продолжать асимметричные удары по критическим объектам врага.
Между тем в российском городе Тольятти после взрывов вспыхнул пожар на химическом предприятии КуйбышевАзот.
По информации с официального сайта компании, предприятие является одним из крупнейших химических производителей в России и специализируется на производстве капролактама и азотных удобрений.