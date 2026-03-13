Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна не допомагає Сполученим Штатам у захисті від дронів. За його словами, США не мають у цьому потреби.

Про це він сказав в ефірі програми The Brian Kilmeade Show на Fox News Radio.

Під час розмови Дональд Трамп говорив про бойові дії проти Ірану.

Зараз дивляться

Він заявив, що “відбудував” армію, тому зараз вона є найпотужнішою у світі. Коли його запитали, чи допомагає Україна із захистом від дронів, він заперечив.

– Ні. Ми не потребуємо їхньої допомоги. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас найкращі дрони насправді, – сказав він.

Під час цієї ж розмови американський президент визнав, що Росія може допомагати Ірану, який атакує бази США на Близькому Сході, хоча раніше він це заперечував.

– Я думаю, він (Путін. — ред.), можливо, трохи їм допомагає, так, мабуть. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так? – пояснив Трамп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що 11 країн надіслали Україні запити щодо допомоги у перехопленні та збитті іранських Шахедів. Серед них – США, країни Європи та держави, що є сусідами Ірану.

ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських Шахедів.

9 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та переговорний процес щодо завершення війни в Україні.

10 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров вирушив до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.