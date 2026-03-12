В результате атаки беспилотника на совместную базу пешмерга и французских группировок в районе Махмура в Ираке получили ранения по меньшей мере шесть французских солдат.

Об этом в четверг, 12 марта, сообщил губернатор Эрбиля Омед Кошнау, а также источник в службе безопасности, информированный об инциденте, пишет Reuters.

Атака Ирана на французскую базу в Ираке: детали

Отмечается, что пешмерга – это курдские военизированные формирования в Иракском Курдистане, в котором расположен город Махмур, атакованный Ираном.

Сейчас смотрят

По информации французских СМИ, эти военные участвовали в учениях по борьбе с терроризмом, которые проводились совместно с иракскими партнерами.

Все шесть пострадавших французских военнослужащих были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Напомним, Хезболла выпустила более 100 ракет по Израилю, ЦАХАЛ атаковал Ливан в ответ.

2 марта Хезболла заявила о “мести за кровь верховного лидера мусульман Али Хаменеи” и атаковала Израиль, в ответ ЦАХАЛ объявил наступательную кампанию.

По данным СМИ, США и Израиль обсуждали возможность проведения специальной операции на территории Ирана для обеспечения контроля над запасами высокообогащенного урана.

После того, как Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана, Дональд Трамп назвал этот выбор неприемлемым и заявил, что может поддержать убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не уступит требованиям США.

Между тем новый лидер Ирана угрожает местью США и Израилю и блокадой Ормузского пролива.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.