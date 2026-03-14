РФ атакувала Україну 430 БпЛА та 68 ракетами, зокрема Цирконами, Іскандерами та Калібрами
- Росія в ніч на 14 березня атакувала Україну 498 засобами повітряного нападу, зокрема ракетами та дронами.
- Повітряні сили повідомили, що країна-агресор запустила Циркони, балістичні ракети Іскандер-М/С-400, а також крилаті ракети Калібр та понад 400 дронів.
- Нашим захисникам вдалося збити 460 повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях.
У ніч на 14 березня, починаючи з 18:00 минулої доби, РФ вкотре атакувала Україну ракетами та дронами.
Нічна атака на Україну 14 березня: що відомо
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:
- 2 протикорабельні ракети Циркон (район пуску – ТОТ АР Крим);
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська обл., РФ);
- 25 крилатих ракет Калібр (район пуску – акваторії Чорного та Каспійського морів);
- 24 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/ 69 (район пуску – Курська обл., РФ, ТОТ Донецької обл.);
- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим, близько 250 із них – Шахеди.
Основним напрямком удару РФ стала Київщина.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:
- 1 протикорабельну ракету Циркон;
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 25 крилатих ракет Калібр;
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 402 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.
Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.