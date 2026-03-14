У ніч на 14 березня, починаючи з 18:00 минулої доби, РФ вкотре атакувала Україну ракетами та дронами.

Нічна атака на Україну 14 березня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 498 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети Циркон

13 балістичних ракет Іскандер-М

25 крилатих ракет Калібр

24 крилаті ракети Х-101

4 керовані авіаційні ракети Х-59 69

430 ударних БпЛА типу Shahed

Основним напрямком удару РФ стала Київщина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 460 цілей – 58 ракет та 402 безпілотники різних типів:

1 протикорабельну ракету Циркон;

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

25 крилатих ракет Калібр;

24 крилаті ракети Х-101;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

402 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

Інформація щодо чотирьох ворожих ракет уточнюється.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.

