Російський безпілотник типу Shahed порушив повітряний простір Молдови під час комбінованої атаки на Україну 14 березня.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Республіки Молдова.

За даними Міністерства закордонних справ Молдови, уранці 14 березня над повітряним простором країни був зафіксований російський дрон.

Зараз дивляться

Безпілотник типу Shahed пролітав над селом Троїцьке Чимішлійського району.

У Міністерстві засудили чергове порушення повітряного простору Молдови російськими дронами та назвали такі інциденти серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни.

— Республіка Молдова рішуче засуджує ці дії та агресивну війну, розпочату Російською Федерацією проти України, яка приносить страждання, втрати та руйнування Україні та серйозно впливає на регіональну безпеку, безпосередньо загрожуючи безпеці громадян Республіки Молдова, – зазначили у відомстві.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що країна продовжуватиме всі необхідні кроки у співпраці з національними установами та міжнародними партнерами для захисту своєї території та населення.

Нагадаємо, уночі проти 14 березня Росія атакувала Україну 498 засобами повітряного нападу. Зокрема, було застосовано 430 дронів та 68 ракет.

Протиповітряна оборона України ліквідувала 58 ракет та 402 безпілотника. Слід зауважити, що під час відбиття атаки на Україну вдалося приземлити всі крилаті ракети, що трапляється доволі рідко.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.