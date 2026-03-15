Иран заявил, что Россия и Китай оказывают Тегерану военную поддержку
Россия и Китай оказывают Ирану различную помощь, в том числе военную поддержку, отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
Об этом он заявил в интервью телеканалу MS NOW, передает Politico.
Россия и Китай — союзники Ирана
— В прошлом у нас было тесное сотрудничество, которое продолжается и по сей день. И это также военное сотрудничество, — сказал министр иностранных дел.
В пятницу американский президент Дональд Трамп предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин немного помогает Ирану.
Иран и Россия укрепили связи в течение последнего десятилетия в ответ на сопротивление США. Тегеран поставляет Москве ударные дроны Шахед, которыми российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру Украины. Иран и Россия также поддерживали режим сирийского президента Башара Асада.
В 2021 году Иран подписал 25-летнее соглашение об экономическом сотрудничестве с Китаем, в частности о продаже нефти.
Что касается ситуации в стратегически важном Ормузском проливе, который проходит у берегов Ирана и Омана и через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа, то этот морской путь закрыт для танкеров и судов, “принадлежащих нашим врагам и их союзникам”.
Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки союзников на Ближнем Востоке начать переговоры о прекращении войны с Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства направить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его разблокировку.