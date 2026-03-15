Россия и Китай оказывают Ирану различную помощь, в том числе военную поддержку, отметил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Об этом он заявил в интервью телеканалу MS NOW, передает Politico.

Россия и Китай — союзники Ирана

— В прошлом у нас было тесное сотрудничество, которое продолжается и по сей день. И это также военное сотрудничество, — сказал министр иностранных дел.

Сейчас смотрят

В пятницу американский президент Дональд Трамп предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин немного помогает Ирану.

Иран и Россия укрепили связи в течение последнего десятилетия в ответ на сопротивление США. Тегеран поставляет Москве ударные дроны Шахед, которыми российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру Украины. Иран и Россия также поддерживали режим сирийского президента Башара Асада.

В 2021 году Иран подписал 25-летнее соглашение об экономическом сотрудничестве с Китаем, в частности о продаже нефти.

Что касается ситуации в стратегически важном Ормузском проливе, который проходит у берегов Ирана и Омана и через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа, то этот морской путь закрыт для танкеров и судов, “принадлежащих нашим врагам и их союзникам”.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки союзников на Ближнем Востоке начать переговоры о прекращении войны с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства направить свои военные корабли в Ормузский пролив, чтобы обеспечить его разблокировку.

Источник : Politico

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.