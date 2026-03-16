Молдова объявила экологическую тревогу после атаки российских войск на Новоднестровскую ГЭС.

Об этом 15 марта сообщила президентка Молдовы Майя Санду.

Экологическая тревога в Молдове: что известно

15 марта президентка Молдовы Майя Санду сообщила, что в стране обьявлена ​​экологическая тревога в связи с загрязнением Днестра после российской атаки на Украину.

По ее словам, после обстрела Новоднестровской ГЭС в реку Днестр попали нефтепродукты.

— Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию ​​в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы, – заявила президентка Молдовы.

В стране объявлена ​​экологическая тревога.

Майя Санду подчеркнула, что Россия несет полную ответственность за свои действия.

Накануне Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщало, что правительству Молдавии передана информация о трансграничном загрязнении реки Днестр.

В результате атаки РФ на Украину 7 марта 2026 года в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Винницкой области.

Загрязнение распространилось вниз по течению, в частности, в сторону Молдовы.

В Министерстве добавили, что загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области.

Напомним, во время атаки РФ на Украину 7 марта в небе над Черновицкой областью было зафиксировано 11 дронов и четыре крылатых ракет типа Калибр. Враг целился по обьектах энергетической инфраструктуры в Днестровском районе. Взрывы звучали на окраинах Новоднестровска.

