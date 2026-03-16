После удара РФ по ГЭС в Украине Молдова обьявила экологическую тревогу
Об этом 15 марта сообщила президентка Молдовы Майя Санду.
Экологическая тревога в Молдове: что известно
15 марта президентка Молдовы Майя Санду сообщила, что в стране обьявлена экологическая тревога в связи с загрязнением Днестра после российской атаки на Украину.
По ее словам, после обстрела Новоднестровской ГЭС в реку Днестр попали нефтепродукты.
— Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы, – заявила президентка Молдовы.
Майя Санду подчеркнула, что Россия несет полную ответственность за свои действия.
Накануне Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщало, что правительству Молдавии передана информация о трансграничном загрязнении реки Днестр.
В результате атаки РФ на Украину 7 марта 2026 года в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Винницкой области.
Загрязнение распространилось вниз по течению, в частности, в сторону Молдовы.
В Министерстве добавили, что загрязнение Днестра возможно связано с утечкой ракетного топлива в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области.
Напомним, во время атаки РФ на Украину 7 марта в небе над Черновицкой областью было зафиксировано 11 дронов и четыре крылатых ракет типа Калибр. Враг целился по обьектах энергетической инфраструктуры в Днестровском районе. Взрывы звучали на окраинах Новоднестровска.