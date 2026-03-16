Молдова оголосила екологічну тривогу після атаки російських військ на Новодністровську ГЕС.

Про це 15 березня повідомила президентка Молдови Мая Санду.

Екологічна тривога в Молдові: що відомо

15 березня президентка Молдови Мая Санду повідомила, що у країні оголошено екологічну тривогу у зв’язку з забрудненням Дністра після російської атаки на Україну.

За її словами, після обстрілу Новодністровської ГЕС у річку Дністер потрапили нафтопродукти.

— Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови, – заявила президентка Молдови.

У країні оголошено екологічну тривогу.

Мая Санду підкреслила, що Росія несе повну відповідальність за свої дії.

Напередодні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомляло, що уряду Молдови передано інформацію про транскордонне забруднення річки Дністер.

Унаслідок атаки РФ на Україну 7 березня 2026 року у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова на Вінниччині.

Забруднення поширилося вниз за течією, зокрема у бік Молдови.

У Міністрерстві додали, що забруднення Дністра можливо пов’язане з витоком ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області.

Нагадаємо, під час атаки РФ на Україну 7 березня у небі над Чернівецькою областю було зафіксовано 11 дронів та чотири крилаті ракети типу Калібр. Ворог цілився в об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. Вибухи лунали на околицях Новодністровська.

