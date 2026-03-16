Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не зобов’язаний допомагати Україні. На його думку, Джо Байден робив це тому, що його нібито обдурили.

За словами американського президента, Україна розташована за тисячі миль від США та відділена океаном. Він також порівняв ситуацію в Україні з Ліваном.

– Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні – хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж, – сказав Трамп під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді.

Президент назвав жахливим те, що країни НАТО не забезпечують безпеку в Ормузькій протоці. Натомість, за його словами, США “працюють” з Альянсом щодо України.

– Ми працювали з ними (країнами НАТО. – Ред.) щодо України. Нам не потрібно працювати з ними щодо України. А потім вони кажуть нам, що у нас є мінний корабель навколо, і вони не хочуть цього робити. Я думаю, це жахливо, – наголосив Трамп.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу та інші посадовці ЄС та Японії наголосили, що не хочуть ескалації війни в Іраку.

Ця заява стала відповіддю на заклик Дональда Трампа до союзників по НАТО допомогти відновити транспортування нафти й газу через Ормузьку протоку, перекриту Іраном після ударів США та Ізраїлю.

