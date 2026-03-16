Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции для захвата нефтяной инфраструктуры Ирана на острове Харк — одном из главных центров иранского нефтяного экспорта.

Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщает Axios.

Планы относительно острова Харк: что известно

По словам собеседников издания, Трамп пока не принял окончательного решения о проведении операции.

В то же время в Белом доме рассматривают возможность силового установления контроля над островом, если попытки разблокировать судоходство через Ормузский пролив затянутся.

— Президент пока не принял никаких решений по острову Харк, но это может измениться, если усилия по разблокированию движения по проливу затянутся. Президент не собирается ждать и позволять иранцам диктовать темпы конфликта, — отметил один из чиновников.

По словам другого источника, Трампа привлекает идея взять под контроль этот объект, поскольку это может стать “экономическим нокаутом” для иранского режима.

В то же время собеседники Axios отмечают, что подобная операция потребует наземного вторжения и присутствия американских военных на острове.

Такой шаг также может спровоцировать ответные удары Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

— Есть большие риски. Есть большие вознаграждения. Президент еще не решил и мы не говорим, что он примет такое решение, — отметил один из представителей администрации США.

В то же время идея установления контроля над островом Харк имеет поддержку среди части республиканцев в Конгрессе.

В частности сенатор Линдси Грэм заявил, что потеря этого объекта может нанести сокрушительный удар по экономике Ирана.

— Редко в войне враг дает вам такую единственную жизненно важную цель, как остров Харк, которая может кардинально изменить динамику конфликта, — написал он в соцсети X.

Почему остров Харк важен

Остров Харк является ключевым элементом иранской нефтяной инфраструктуры.

Именно через него проходит большинство экспорта иранской нефти.

На острове расположен главный нефтяной терминал страны и крупные хранилища, из которых танкеры отправляют нефть на мировые рынки.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения союзников на Ближнем Востоке о начале дипломатических переговоров для прекращения войны с Ираном.

По данным Reuters, в Вашингтоне заявили, что пока не заинтересованы в таких переговорах.

Иран также отверг возможность прекращения огня, пока США и Израиль не прекратят удары.

