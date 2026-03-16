Президент США Дональд Трамп розглядає можливість проведення військової операції для захоплення нафтової інфраструктури Ірану на острові Харк — одному з головних центрів іранського нафтового експорту.

Про це з посиланням на джерела в адміністрації США повідомляє Axios.

Плани щодо острова Харк: що відомо

За словами співрозмовників видання, Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення щодо проведення операції.

Водночас у Білому домі розглядають можливість силового встановлення контролю над островом, якщо спроби розблокувати судноплавство через Ормузьку протоку затягнуться.

— Президент поки що не ухвалив жодних рішень щодо острова Харк, але це може змінитися, якщо зусилля з розблокування руху протокою затягнуться. Президент не збирається чекати і дозволяти іранцям диктувати темпи конфлікту, — зазначив один із чиновників.

За словами іншого джерела, Трампа приваблює ідея взяти під контроль цей об’єкт, оскільки це може стати “економічним нокаутом” для іранського режиму.

Водночас співрозмовники Axios наголошують, що подібна операція потребуватиме наземного вторгнення та присутності американських військових на острові.

Такий крок також може спровокувати удари Ірану у відповідь по нафтових об’єктах та трубопроводах у країнах Перської затоки, зокрема у Саудівській Аравії.

— Є великі ризики. Є великі винагороди. Президент ще не вирішив і ми не кажемо, що він прийме таке рішення, — зазначив один із представників адміністрації США.

Водночас ідея встановлення контролю над островом Харк має підтримку серед частини республіканців у Конгресі.

Зокрема сенатор Ліндсі Грем заявив, що втрата цього об’єкта може завдати нищівного удару по економіці Ірану.

— Рідко у війні ворог дає вам таку єдину життєво важливу ціль, як острів Харк, яка може кардинально змінити динаміку конфлікту, — написав він у соцмережі X.

Чому острів Харк важливий

Острів Харк є ключовим елементом іранської нафтової інфраструктури.

Саме через нього проходить більшість експорту іранської нафти.

На острові розташований головний нафтовий термінал країни та великі сховища, з яких танкери відправляють нафту на світові ринки.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозиції союзників на Близькому Сході щодо початку дипломатичних переговорів для припинення війни з Іраном.

За даними Reuters, у Вашингтоні заявили, що наразі не зацікавлені у таких переговорах.

Іран також відкинув можливість припинення вогню, доки США та Ізраїль не припинять удари.

