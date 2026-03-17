Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО України та війну в Ірані
- Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте посилення ППО України та програму PURL для закупівлі ракет до Patriot у США.
- Президент України та генсек НАТО також говорили про залучення нових країн до ініціативи PURL і ситуацію навколо Ірану.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте посилення протиповітряної оборони України та подякував за програму PURL.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського і Рютте: що відомо
– Зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили багато різних тем, але передусім посилення ППО та захист наших людей від російських атак. Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для Петріотів, – зазначив глава держави у вівторок, 17 березня.
За словами президента, триватиме робота над залученням нових країн до ініціативи PURL та збільшенням обсягів внесків.
Зеленський і Рютте також обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу.
– Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди і жодної можливості затягувати свою війну проти України. Дякую, Марку, за підтримку!, – додав президент.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте у тристоронньому форматі обговорили спільне виробництво зброї.
Втрьох вони відвідали військових, які готуються використовувати безпілотники українського виробництва.
У вівторок президент України перебуває з візитом у Великій Британії. Він також зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та провів двосторонні переговори з Кіром Стармером.