Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте посилення протиповітряної оборони України та подякував за програму PURL.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського і Рютте: що відомо

– Зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили багато різних тем, але передусім посилення ППО та захист наших людей від російських атак. Ми дуже вдячні за програму PURL, завдяки якій можемо купувати в Америки ракети для Петріотів, – зазначив глава держави у вівторок, 17 березня.

За словами президента, триватиме робота над залученням нових країн до ініціативи PURL та збільшенням обсягів внесків.

Зеленський і Рютте також обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу.

– Росія не повинна отримувати від цього жодної вигоди і жодної можливості затягувати свою війну проти України. Дякую, Марку, за підтримку!, – додав президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте у тристоронньому форматі обговорили спільне виробництво зброї.

Втрьох вони відвідали військових, які готуються використовувати безпілотники українського виробництва.

У вівторок президент України перебуває з візитом у Великій Британії. Він також зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та провів двосторонні переговори з Кіром Стармером.

