Президент США Дональд Трамп заявив, що його візит до Китаю для саміту з лідером країни Сі Цзіньпіном узгоджено повторно.

Візит був відкладений через події в Ірані, пише Bloomberg.

Трамп може відвідати Китай у травні

Президент США припустив, що поїздка може відбутися в середині травня.

– Я думаю, що у нас буде чудова поїздка. Її було відкладено приблизно на півтора місяця. Поїздку повторно узгодили, і я з нетерпінням на неї чекаю, – заявив американський президент у Білому домі під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у червер, 19 березня.

Трамп не назвав конкретної дати візиту.

Президент США мав вирушити до Китаю наприкінці березня, однак заявив про відтермінування поїздки, оскільки зосередився на військовій операції США в Ірані.

За самітом уважно стежитимуть на тлі того, що світ зіштовхується з економічними наслідками конфлікту на Близькому Сході та очікує на реакцію Китаю.

Зустріч також стане важливим випробуванням торговельних відносин між США і Китаєм.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали, що Дональд Трамп може здійснити візит до Китаю в перший тиждень квітня.

Візит мав передбачати особисту зустріч президента США з лідером Китаю в Пекіні.

Під час перемовин сторони мали порушити низку стратегічно важливих тем, зокрема ситуацію навколо Тайваню, торговельні обмеження та інші питання відносин між США і Китаєм.

Раніше Дональд Трамп говорив про намір запросити Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів наприкінці 2026 року.

Напруження між країнами загострилося минулого року під час торгової війни, коли обидві сторони підвищили мита до рекордних рівнів, а згодом знизили їх у межах однорічного перемир’я, термін дії якого спливає восени.

