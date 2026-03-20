Москва не братиме участі у переговорах за участю представників України та США в суботу, 21 березня.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков про наступні переговори

За його словами, зустріч 21 березня — це будуть двосторонні контакти українців з американцями.

Пєсков зауважив, що Москва сподівається на відновлення тристороннього формату переговорів найближчим часом. За його словами, пауза в переговорах є тимчасовою.

Дмитро Пєсков також заявив, що для енергетичного перемир’я Україна має без умов припинити удари по енергетичній інфраструктурі РФ та припинити “енергетичний шантаж інших країн”.

Нагадаємо, що попередній раунд переговорів відбувся в Женеві 17–18 лютого. Після тієї зустрічі 5–6 березня відбувся обмін полоненими за формулою 500 на 500.

9 березня президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію в Ірані нові тристоронні переговори між Україною, США та Росією, які мали відбутися на початку березня, відкладаються за пропозицією американської сторони.

19 березня Володимир Зеленський заявив, що політична частина української переговорної групи вже в дорозі, адже у суботу запланована зустріч у США. За його словами, американці висловлюють готовність продовжити переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Джерело : BBC Російська служба

