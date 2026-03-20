Россия предложила Соединенным Штатам своего рода обмен: Кремль прекратит передавать Ирану разведывательную информацию, в том числе точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон перестанет предоставлять Украине разведданные о России.

Об этом пишет Politico.

Двое лиц, осведомленных о переговорах между США и Россией, сообщили изданию, что такое предложение российский представитель Кирилл Дмитриев высказал спецпредставителям администрации Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи на прошлой неделе в Майами.

По словам источников, США отклонили это предложение.

Однако сам факт существования такой инициативы вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва пытается поссорить Европу и США в критический момент для трансатлантических отношений.

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение отказом союзников направить военные корабли к Ормузскому проливу.

Он раскритиковал союзников по НАТО, назвав их “трусами”, и пообещал это запомнить.

Белый дом отказался от комментариев. Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Один из дипломатов ЕС назвал российское предложение “возмутительным”.

Предложенная сделка, вероятно, усилит растущие подозрения в Европе, что встречи Уиткоффа и Дмитриева не приводят к конкретному прогрессу по мирному соглашению в Украине, а Москва рассматривает их как возможность склонить Вашингтон к соглашениям между двумя странами, оставив Европу в стороне.

В четверг Кремль заявил, что переговоры о мире в Украине при посредничестве США “поставлены на паузу”.

Россия выдвигала США различные предложения по Ирану, и все они были отклонены, сообщил еще один осведомленный о ходе обсуждений человек.

По его словам, США также отклонили предложение о перемещении обогащенного урана Ирана в Россию, о чем ранее сообщало издание Axios.

С начала войны Россия расширила обмен разведданными и военное сотрудничество с Ираном, сообщил информированный о разведданных источник.

Газета The Wall Street Journal первой написала об этом, отметив, что Москва предоставляет спутниковые снимки и технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану нацеливаться на американские силы в регионе.

В Кремле назвали эту информацию “фейковыми новостями”.

Во время недавнего интервью Fox News Трамп намекнул на связь между обменом разведданными с Ираном и Украиной и заявил:

— Президент России Владимир Путин “возможно, немного помогает им (Ирану), да, думаю, и, вероятно, считает, что мы помогаем Украине, правда?”

Помощь разведданными Украине от США

США продолжают делиться разведданными с Украиной, даже несмотря на сокращение другой поддержки.

Вашингтон в прошлом году ненадолго приостановил этот обмен после неудачной встречи в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это внезапное прекращение обмена разведданными США вызвало хаотичную реакцию среди союзников и обнажило глубокие напряжения в партнерстве с Киевом.

Один европейский дипломат попытался уменьшить риски российского предложения, отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон в январе заявлял, что “две трети” военной разведки для Украины сейчас предоставляет Франция.

Несмотря на это, обмен разведданными остается критически важной опорой американской поддержки Украины после того, как администрация Трампа в прошлом году приостановила большую часть финансовой и военной помощи Киеву.

Вашингтон продолжает поставлять Украине оружие, но в рамках программы под руководством НАТО, по которой союзники оплачивают США поставки вооружений.

В то же время поставка критически важных боеприпасов для противовоздушной обороны осложнена на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Недавно администрация Трампа решила смягчить санкции против российской нефти, чтобы снизить давление на нефтяные рынки, что вызвало серьезное беспокойство и критику со стороны европейских лидеров, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца.

