Росія запропонувала Сполученим Штатам своєрідний обмін: Кремль припинить передавати Ірану розвідувальну інформацію, зокрема точні координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон перестане надавати Україні розвіддані про Росію.

Про це пише Politico.

Двоє осіб, обізнаних із переговорами між США та Росією, повідомили виданню, що таку пропозицію російський представник Кирило Дмитрієв висловив спецпредставникам адміністрації Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі минулого тижня в Маямі.

За словами джерел, США відхилили цю пропозицію.

Однак сам факт існування такої ініціативи викликав занепокоєння серед європейських дипломатів, які побоюються, що Москва намагається вбити клин між Європою та США у критичний момент для трансатлантичних відносин.

Президент США Дональд Трамп висловив обурення відмовою союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки.

Він розкритикував союзників по НАТО, назвавши їх “боягузами”, і пообіцяв це запам’ятати.

Білий дім відмовився від коментарів. Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит щодо коментаря.

Один із дипломатів ЄС назвав російську пропозицію “обурливою”.

Запропонована угода, ймовірно, посилить зростаючі підозри в Європі, що зустрічі Віткоффа і Дмитрієва не призводять до конкретного прогресу щодо мирної угоди в Україні, а Москва розглядає їх як можливість схилити Вашингтон до домовленостей між двома державами, залишивши Європу осторонь.

У четвер Кремль заявив, що переговори щодо миру в Україні за посередництва США “поставлені на паузу”.

Росія висувала США різні пропозиції щодо Ірану, і всі вони були відхилені, повідомила ще одна людина, обізнана з перебігом обговорень.

За її словами, США також відхилили пропозицію про переміщення збагаченого урану Ірану до Росії, про що раніше повідомляло видання Axios.

З початку війни Росія розширила обмін розвідувальною інформацією та військову співпрацю з Іраном, повідомила особа, поінформована про дані розвідки.

Газета The Wall Street Journal першою написала про це, зазначивши, що Москва надає супутникові знімки та технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану націлюватися на американські сили в регіоні. У Кремлі назвали цю інформацію “фейковими новинами”.

Під час нещодавнього інтерв’ю Fox News Трамп натякнув на зв’язок між обміном розвідданими з Іраном і Україною, та заявив:

– Президент Росії Володимир Путін можливо, трохи допомагає їм (Ірану. – Ред), так, гадаю, і, ймовірно, вважає, що ми допомагаємо Україні, правда?

Допомога розвідданими Україні від США

США продовжують ділитися розвідданими з Україною, навіть попри скорочення іншої підтримки.

Вашингтон торік ненадовго призупинив цей обмін після провальної зустрічі в Овальному кабінеті між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Це раптове припинення обміну розвідданими США спричинило хаотичну реакцію серед союзників і оголило глибокі напруження у партнерстві з Києвом.

Один європейський дипломат спробував применшити ризики російської пропозиції, зазначивши, що президент Франції Емманюель Макрон у січні заявляв, що “дві третини” військової розвідки для України нині надає Франція.

Попри це, обмін розвідданими залишається критично важливою опорою американської підтримки України після того, як адміністрація Трампа торік зупинила більшість фінансової та військової допомоги Києву.

Вашингтон і далі постачає Україні озброєння, але в межах програми під керівництвом НАТО, за якою союзники оплачують США поставки зброї.

Водночас постачання критично важливих боєприпасів для протиповітряної оборони ускладнене на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Нещодавно адміністрація Трампа вирішила пом’якшити санкції проти російської нафти, щоб знизити тиск на нафтові ринки, що викликало серйозне занепокоєння і критику з боку європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

