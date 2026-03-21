Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе Соединенных Штатов Америки и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Ни одна из ракет не достигла целей.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal с ссылкой на американских чиновников.

По информации The Wall Street Journal, Иран применил межконтинентальные баллистические ракеты для атаки на стратегическую военную базу США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Это первый зафиксированный случай, когда Иран применил межконтинентальные баллистические ракеты для удара за пределы Ближнего Востока, демонстрируя способность угрожать стратегическим объектам США.

По данным чиновников, одна из ракет испытала техническую неисправность, другую попытался перехватить американский военный корабль с помощью ракеты SM-3, однако официально подтвердить успех перехвата не удалось.

Атака на Диего-Гарсию, расположенную примерно в 4000 км от Ирана, свидетельствует о большей дальности ракет Тегерана, чем признавали ранее. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в прошлом месяце заявлял, что ракеты имеют ограничения до 2000 км.

Диего-Гарсия является ключевой военной базой, на которой США размещают стратегические бомбардировщики, атомные подлодки и эсминцы с ракетами.

Ранее президент США Дональд Трамп выражал возмущение по поводу передачи Великобританией островов Чагос Маврикию. Из-за этого Соединенные Штаты лишились возможности использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия и вынуждены искать другое место для посадки самолетов.

Напомним, 20 марта Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Мина-аль-Ахмади в Кувейте. Предприятие получило повреждения и приостановило работу.

