Ормузька протока повинна охоронятися та контролюватися країнами, які її використовують.

Про це 21 березня повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Трамп про контроль над Ормузькою протокою

Лідер США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока повинна охоронятися та контролюватися, за необхідності, іншими країнами, які її використовують.

— Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях в Ормузі, але це не повинно бути необхідним, як тільки загроза з боку Ірану буде ліквідована. Важливо, що це буде легка військова операція для них, – зазначив президент США.

Окрім того, Трамп повідомив, що США дуже близькі до досягнення своїх цілей та розглядають можливість згортання військових зусиль на Близькому Сході.

Він виокремив п’ять ключових стратегічних цілей США, серед яких: повне знищення іранського ракетного потенціалу, пускових установок та всього, що з ними пов’язано; знищення оборонно-промислової бази Ірану; ліквідація іранських військово-морських та військово-повітряних сил, включно із зенітним озброєнням.

Також США мають на меті не дозволяти Ірану наблизитися до ядерної зброї та залишатися готовими до миттєвої і рішучої відповіді на будь-яку потенційну загрозу. Крім того, Сполучені Штати прагнуть забезпечити максимальний рівень безпеки для своїх союзників на Близькому Сході, серед яких Ізраїль, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші держави.

Раніше Дональд Трамп заявляв що на НАТО може чекати “дуже погане” майбутнє, якщо союзники Північноатлантичного блоку не допоможуть Сполученим Штатам забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

За його словами, європейські країни мають більше тральщиків, ніж Америка, тому здатні убезпечити морські шляхи.

