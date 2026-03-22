Два здания обрушились при взрыве в Стамбуле сегодня, 22 марта.

Под завалами остаются люди, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Взрыв в Стамбуле 22 марта: что известно

По информации издания, взрыв в Стамбуле произошел утром 22 марта на улице Эббе в районе Фатих.

Разрушены одноэтажный и двухэтажный дома, взрывной волной также повреждены соседние здания.

В то же время, губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что потребности в эвакуации жителей нет.

İstanbul Fatih’te doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen göçükten çıkarılan 7 kişi hastaneye sevk edildi ➡️ Patlama sonucu yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldi ▪️ Enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor… pic.twitter.com/xBRvOx0jfx — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026

Под завалами оказались девять человек, семь из них уже спасли и госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. Еще одного человека нашли, поиски другого продолжаются.

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы.

По предварительным данным, причиной взрыва в Стамбуле 22 марта называют утечку природного газа.

Напомним, 22 марта раздался взрыв в АТБ Чернигова. Пострадали три человека. Две женщины госпитализированы с осколочными ранениями.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

