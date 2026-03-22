Під завалами опинилися дев’ятеро людей, сімох із них уже врятували та госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще одну людину знайшли, пошуки іншої тривають.

На місці події продовжують працювати рятувальні служби.

За попередніми даними, причиною вибуху у Стамбулі 22 березня називають витік природного газу.

Нагадаємо, 22 березня пролунав вибух в АТБ Чернігова. Постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.