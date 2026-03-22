Дві будівлі обвалилися під час вибуху у Стамбулі сьогодні, 22 березня.

Під руїнами залишаються люди, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

Вибух у Стамбулі 22 березня: що відомо

За інформацією видання, вибух у Стамбулі пролунав вранці 22 березня на вулиці Ебе у районі Фатіх.

Зруйновано одноповерховий і двоповерховий будинки, вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будівлі.

Водночас губернатор Стамбула Давут Гюль заявив, що потреби в евакуації мешканців немає.

Під завалами опинилися дев’ятеро людей, сімох із них уже врятували та госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує. Ще одну людину знайшли, пошуки іншої тривають.

На місці події продовжують працювати рятувальні служби.

За попередніми даними, причиною вибуху у Стамбулі 22 березня називають витік природного газу.

Нагадаємо, 22 березня пролунав вибух в АТБ Чернігова. Постраждали троє людей. Двох жінок госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

