Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Потужний вибух у Стамбулі зруйнував дві будівлі: під завалами люди
Дві будівлі обвалилися під час вибуху у Стамбулі сьогодні, 22 березня.
Під руїнами залишаються люди, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.
Вибух у Стамбулі 22 березня: що відомо
За інформацією видання, вибух у Стамбулі пролунав вранці 22 березня на вулиці Ебе у районі Фатіх.
İstanbul Fatih’te doğal gaz patlaması sonucu meydana gelen göçükten çıkarılan 7 kişi hastaneye sevk edildi
➡️ Patlama sonucu yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldi
▪️ Enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor… pic.twitter.com/xBRvOx0jfx
— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 22, 2026
