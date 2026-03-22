Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар и уничтожить иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Об этом американский президент написал в социальной сети Truth Social.

Угрозы Трампа Ирану

— Если Иран не откроет полностью, без угрозы, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат электростанции, начиная с самой крупной, — написал Дональд Трамп.

По данным инструмента для исследования энергетической инфраструктуры OpenInfraMap, в Иране насчитывается около 110 газовых электростанций, небольшая часть которых является гибридными.

В Иране также работают солнечные, гидро-, ветро-, нефтяные, дизельные, угольные, геотермальные и атомные электростанции.

Три крупнейшие по мощности электростанции работают на газе:

Электростанция комбинированного цикла Дамаванд расположена примерно в 70 км к юго-востоку от Тегерана. Мощность этой электростанции составляет 2 868 МВт.

Электростанция Шахид Салими расположена в провинции Мазандаран, вблизи Каспийского моря. Ее мощность составляет 2 215 МВт.

Электростанция Шахид Раджаи расположена примерно в 110 км к северо-востоку от Тегерана. Мощность — 2 043 МВт.

Для сравнения, по данным OpenInfraMap, крупнейшей действующей электростанцией на природном газе в США является West County Energy Center во Флориде. Ее мощность — 3 750 МВт.

Иран производит большую часть электроэнергии с помощью ископаемого топлива. По данным МАГАТЭ, в Иране в 2023 году более 340 000 ГВт·ч было произведено из таких видов топлива, тогда как почти 28 000 ГВт·ч — из возобновляемых источников энергии.

Иран заявляет, что имеет только один действующий ядерный реактор — АЭС Бушер на западе страны. Еще один реактор строится. В 2023 году Иран произвел 5 740 ГВт·ч электроэнергии с помощью атомной энергетики.

Организация по атомной энергии Ирана заявила, что во вторник объект в Бушире подвергся удару вражеским снарядом. При этом сообщили, что жертв и повреждений объекта не было.

Ответ Ирана

В ответ Иран угрожает нанести удары по всей энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, связанной с США и Израилем, сообщает Al Jazeera.

Эбрахим Золфагари, представитель иранского центрального командования «Хатам аль-Анбия», заявил, что Иран также будет наносить удары по опреснительным установкам и инфраструктуре информационных технологий.

Между тем информационное агентство Fars отметило, что покойный председатель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупреждал, что весь регион окажется без света в течение получаса, если иранская электросеть станет объектом атаки.

Напомним, 20 марта Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод Мина-аль-Ахмади в Кувейте. Предприятие получило повреждения и приостановило работу.

Источник : CNN

Связанные темы:

