Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати удару і знищити іранські електростанції, починаючи з найбільшої, якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Про це американський президент написав у соцмережі Truth Social.

Погрози Трампа Ірану

— Якщо Іран не відкриє повністю, без загрози, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки вдарять і знищять електростанції, починаючи з найбільшої, — написав Дональд Трамп.

Зараз дивляться

За даними інструменту для дослідження енергетичної інфраструктури OpenInfraMap, в Ірані налічується близько 110 газових електростанцій, невелика частина яких є гібридними.

В Ірані також працюють сонячні, гідро-, вітро-, нафтові, дизельні, вугільні, геотермальні та атомні електростанції.

Три найбільші за потужністю електростанції працюють на газі:

Електростанція комбінованого циклу Дамаванд розташована приблизно за 70 км на південний схід від Тегерана. Потужність такої електростанції складає 2 868 МВт.

Електростанція Шахід Салімі розташована в провінції Мазандаран, поблизу Каспійського моря. Потужність її складає 2 215 МВт.

Електростанція Шахід Раджаї розташована приблизно за 110 км на північний схід від Тегерана. Потужність — 2 043 МВт.

Для порівняння, за даними OpenInfraMap, найбільшою діючою електростанцією на природному газі в США є West County Energy Center у Флориді. Її потужність — 3 750 МВт.

Іран виробляє більшу частину електроенергії за допомогою викопного палива. За даними МАГАТЕ, в Ірані у 2023 році понад 340 000 ГВт·год було вироблено з таких видів палива, тоді як майже 28 000 ГВт·год — з відновлюваних джерел енергії.

Іран заявляє, що має лише один діючий ядерний реактор — АЕС Бушер на заході країни. Ще один реактор будують. У 2023 році Іран виробив 5 740 ГВт·год електроенергії за допомогою ядерної енергетики.

Організація з атомної енергії Ірану заявила, що у вівторок об’єкт Бушер зазнав удару ворожим снарядом. Водночас повідомили, що жертв та пошкоджень об’єкта не було.

Відповідь Ірану

Іран у відповідь погрожує атаками на всю енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, пов’язану зі США та Ізраїлем, повідомляє Al Jazeera.

Ебрахім Золфагарі, речник іранського центрального командування Хатам аль-Анбія, заявив, що Іран також атакуватиме опріснювальні установки та інфраструктуру інформаційних технологій.

Тим часом інформаційне агентство Fars зазначило, що покійний голова Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані попереджав, що весь регіон опиниться без світла протягом півгодини, якщо іранська електромережа стане об’єктом атаки.

Нагадаємо, 20 березня Іран атакував нафтопереробний завод Міна-аль-Ахмаді в Кувейті. Підприємство дістало пошкоджень та призупинило роботу.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.