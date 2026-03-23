Естонія приєдналася до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії у мережі Х.

У відомстві зазначили, що 23 березня Естонія підписала документ, який підтверджує приєднання країни до Розширеної часткової угоди про керівний комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

– Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування, – додали у зовнішньополітичному відомстві країни.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії.

Мова йде про новий міжнародний механізм, який розслідуватиме злочин агресії проти України.

Це перший Спеціальний трибунал, створений для розгляду злочинів агресії, тобто за незаконне застосування сили проти іншої держави всупереч Статуту ООН.

Спецтрибунал надасть можливість проводити розслідування проти найвищого керівництва Росії, зокрема проти президента РФ Володимира Путіна.

У січні Європейський Союз виділив перші €10 млн для забезпечення роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

