В воскресенье, 22 марта, во Флориде состоялся второй день переговоров между делегациями США и Украины в рамках посреднических мероприятий, направленных на достижение долгосрочного мирного соглашения.

Об этом написал в сети специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

— Конструктивные переговоры продолжили вчерашний прогресс и сосредоточились на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мерах в регионе, — отметил он.

Американскую делегацию представляли Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Украинскую сторону возглавляли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Офиса президента Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия и постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

— Мы по-прежнему черпаем вдохновение в постоянном и плодотворном взаимодействии и благодарим президента США Дональда Трампа за его непоколебимое лидерство в продвижении этих усилий, — подытожил Уиткофф.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам двухдневных встреч украинской делегации с представителями США есть сигналы о возможном продолжении обменов пленными и дальнейшем обсуждении гарантий безопасности для Украины и Европы.

