У неділю, 22 березня , у Флориді відбувся другий день переговорів між делегаціями США та України в рамках посередницьких заходів, спрямованих на досягнення тривалої мирної угоди.

Про це написав у мережі х спецпосланник президента США Стівен Віткофф.

Віткофф про другий день переговорів у Флориді

– Конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні, – зазначив він.

Американську делегацію представляли Стівен Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Зараз дивляться

Українську сторону очолювали секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

– Ми й надалі надихаємося постійною та змістовною взаємодією і дякуємо президенту США Дональду Трампу за його непохитне лідерство у просуванні цих зусиль, – підсумував Віткофф.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за результатами двох днів зустрічей української делегації з представниками США є сигнали щодо можливого продовження обмінів полоненими та подальшого обговорення гарантій безпеки для України та Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.