Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что нападение спецназовцев венгерского антитеррористического центра на инкассаторов Ощадбанка представляет угрозу для валютной стабильности ЕС.

Об этом говорится в письменном ответе Лагард на письмо главы НБУ Андрея Пышного.

Лагард прокомментировала нападение на инкассаторов Ощадбанка

В Нацбанке в ответ на запрос Европейской правды сообщили, что на данный момент могут сообщить об ответе главы Европейского центрального банка.

— Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты, — заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

По ее словам, Лагард письменно заверила Украину в намерении поднять этот вопрос в Брюсселе и во время диалога с Будапештом.

Она пообещала обратить внимание председателя Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней своими опасениями, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии.

Что известно о задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

В ночь на 6 марта стало известно, что в Венгрии были задержаны два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семь граждан Украины, сотрудников инкассаторской бригады, во время транзитной перевозки материальных ценностей через Будапешт.

В автомобилях находилось $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Национальная налоговая и таможенная комиссия Венгрии заявила о задержании семерых сотрудников Ощадбанка якобы по подозрению «в отмывании денег».

Нацполиция возбудила уголовные дела по факту похищения граждан Украины и служебных автомобилей Ощадбанка.

Вечером 6 марта семеро украинцев, которых незаконно задержали в Венгрии во время выполнения служебного рейса, вернулись в Украину.

Как сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, один из них после допроса венгерскими спецслужбами получил неизвестную инъекцию и попал в больницу.

12 марта пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Венгрия вернула инкассаторские автомобили, но они были повреждены. Наличные деньги и золото остались под арестом в Венгрии.

