Загроза для валютної стабільності ЄС: Лагард про напад на інкасаторів Ощадбанку
Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що напад спецпризначенців угорського антитерористичного центру на інкасаторів Ощадбанку становить загрозу для валютної стабільності ЄС.
Про це йдеться у письмовій відповіді Лагард на лист голови НБУ Андрія Пишного.
У Нацбанку у відповідь на запит Європейської правди повідомили, що наразі можуть повідомити про відповідь очільниці Європейського центробанку.
– Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти, – заявила директорка департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.
За її словами, Лагард письмово запевнила Україну у намірі порушити це питання у Брюсселі та під час діалогу з Будапештом.
Вона пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії на лист від НБУ, поділитися з нею власними занепокоєннями, а також особисто обговорити це питання з представниками Угорщини.
Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
У ніч проти 6 березня стало відомо, що в Угорщині було затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації, під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.
В автомобілях перебувало $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.
Національна податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру “у відмиванні грошей”.
Нацполіція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автівок Ощадбанку.
Увечері 6 березня семеро українців, яких незаконно затримали в Угорщині під час виконання службового рейсу, повернулися в Україну.
Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими спецслужбами отримав невідому ін’єкцію і потрапив до лікарні.
12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські автівки, але вони були пошкоджені. Готівка та золото залишилися під арештом в Угорщині.