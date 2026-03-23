Очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що напад спецпризначенців угорського антитерористичного центру на інкасаторів Ощадбанку становить загрозу для валютної стабільності ЄС.

Про це йдеться у письмовій відповіді Лагард на лист голови НБУ Андрія Пишного.

Лагард прокоментувала напад на інкасаторів Ощадбанку

У Нацбанку у відповідь на запит Європейської правди повідомили, що наразі можуть повідомити про відповідь очільниці Європейського центробанку.

– Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти, – заявила директорка департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

За її словами, Лагард письмово запевнила Україну у намірі порушити це питання у Брюсселі та під час діалогу з Будапештом.

Вона пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії на лист від НБУ, поділитися з нею власними занепокоєннями, а також особисто обговорити це питання з представниками Угорщини.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

У ніч проти 6 березня стало відомо, що в Угорщині було затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації, під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях перебувало $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Національна податкова і митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку нібито через підозру “у відмиванні грошей”.

Нацполіція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автівок Ощадбанку.

Увечері 6 березня семеро українців, яких незаконно затримали в Угорщині під час виконання службового рейсу, повернулися в Україну.

Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими спецслужбами отримав невідому ін’єкцію і потрапив до лікарні.

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські автівки, але вони були пошкоджені. Готівка та золото залишилися під арештом в Угорщині.

