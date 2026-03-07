Ощадбанк требует возвращения двух инкассаторских автомобилей, которые были задержаны в Венгрии 5 марта, а также ценностей, которые ими перевозились.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Ощадбанк требует вернуть автомобили и ценности

По данным финучреждения, семь сотрудников банка, сопровождавших груз, вернулись в Украину, однако имущество осталось незаконно задержанным.

В банке подчеркнули, что дальнейшая защита прав Ощадбанка в Венгрии будет осуществляться в двух направлениях.

— Первое: обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии, — отметили в финучреждении.

Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников банка во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.

Вторым направлением станет осуществление правовых шагов для возврата имущества банка – двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

— Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей, — подчеркнули в банке.

Напомним, 6 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых инкассаторов.

Они перевозили наличные и банковские металлы между Райффайзен Банком и Ощадбанком в рамках стандартного межбанковского обслуживания.

Украина направила в Венгрию ноту с требованием немедленно освободить граждан.

Вчера министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что семеро инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, пересекли украинскую границу.

Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО Ощадбанк.

