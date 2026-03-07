Ощадбанк требует от Венгрии вернуть изъятые автомобили и валюту
- Ощадбанк требует возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, задержанных в Венгрии 5 марта.
- Банк планирует предпринять юридические шаги для возвращения имущества и обжалования ограничительных мер, наложенных на его сотрудников.
Ощадбанк требует возвращения двух инкассаторских автомобилей, которые были задержаны в Венгрии 5 марта, а также ценностей, которые ими перевозились.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Ощадбанк требует вернуть автомобили и ценности
По данным финучреждения, семь сотрудников банка, сопровождавших груз, вернулись в Украину, однако имущество осталось незаконно задержанным.
В банке подчеркнули, что дальнейшая защита прав Ощадбанка в Венгрии будет осуществляться в двух направлениях.
— Первое: обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии, — отметили в финучреждении.
Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников банка во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.
Вторым направлением станет осуществление правовых шагов для возврата имущества банка – двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
— Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний для проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей, — подчеркнули в банке.
Напомним, 6 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка и семерых инкассаторов.
Они перевозили наличные и банковские металлы между Райффайзен Банком и Ощадбанком в рамках стандартного межбанковского обслуживания.
Украина направила в Венгрию ноту с требованием немедленно освободить граждан.
Вчера министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что семеро инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, пересекли украинскую границу.
Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО Ощадбанк.