Молдова на два месяца ввела режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий российских атак на украинскую инфраструктуру.

Как сообщает TV8, премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну не исключает, что могут ввести отключения электроэнергии, поскольку ситуация остается сложной из-за ударов РФ по Украине.

По его словам, реальность стала более жесткой из-за войны России против Украины и ударов по критической инфраструктуре.

– Она создает цепные эффекты во всем регионе и уже напрямую влияет на нас здесь, в Республике Молдова. Последствия действий России больше нельзя игнорировать, – утверждает он.

Как отметил премьер-министр Молдовы, власти должны продемонстрировать прозрачность при принятии решений и оперативно информировать население.

Глава Национального центра управления в кризисных ситуациях (CNMC) Сергей Дякону объяснил, что технические сбои свидетельствуют о серьезном коротком замыкании, требующем специального вмешательства.

Режим чрезвычайного положения дает правительству Молдовы инструменты для оперативного реагирования на кризис. Это позволяет обеспечить людей базовыми услугами, быстро ремонтировать сети (в частности, линию Исакча – Вулканешты, где нашли обломки дронов) и гибко регулировать тарифы.

Такие шаги необходимы, чтобы избежать дефицита топлива и поддержать стабильную работу критической инфраструктуры.

В Молдове готовят план мобилизации ресурсов для стабильной работы инфраструктуры. Основные меры включают:

подготовку: проверку альтернативных источников питания и адаптацию процедур для оперативного реагирования на риски;

экономию: призывы к энергосбережению в часы пиковой нагрузки;

непрерывность: разработку планов действий на случай отключений для критически важных сфер — медицины, водоснабжения, правопорядка и социальной защиты.

В связи с введением чрезвычайного положения жителей Молдовы призывают соблюдать базовые правила энергетической безопасности и экономности.

Государственные службы и энергетики советуют максимально ограничить использование мощных электроприборов для избежания перегрузки сети, держать телефоны и павербанки полностью заряженными, а также подготовить фонари или другие альтернативные источники света.

Кроме того, жителей Молдовы просят во время перепадов напряжения воздерживаться от поездок в лифтах из-за риска застрять из-за внезапного отключения, доверять только официальным сообщениям властей и следить за обновлениями графиков ограничений.

24 марта сообщалось, что в Молдове из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Юга Украины временно отключили линию электропередачи Исакча — Вулканешты.

