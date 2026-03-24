Молдова на два місяці запровадила режим надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки російських атак на українську інфраструктуру.

Як повідомляє TV8, прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну не виключає, що можуть запровадити відключення електрики, оскільки ситуація залишається складною через удари РФ по Україні.

За його словами, реальність стала жорсткішою через війну Росії проти України та удари по критичній інфраструктурі.

– Вона створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні та вже безпосередньо впливає на нас тут, в Республіці Молдова. Наслідки дій Росії більше не можна ігнорувати, – стверджує він.

Як зазначив прем’єр-міністр Молдови, влада має продемонструє прозорість під час ухвалення рішень та оперативно інформувати населення.

Очільник Національного центру управління в кризових ситуаціях (CNMC) Сергій Дякону пояснив, що технічні збої свідчать про серйозне коротке замикання, що вимагає спеціального втручання.

Режим надзвичайного стану дає уряду Молдови інструменти для оперативного реагування на кризу. Це дозволяє забезпечити людей базовими послугами, швидко лагодити мережі (зокрема, лінію Ісакча – Вулканешти, де знайшли уламки дронів) та гнучко регулювати тарифи.

Такі кроки необхідні, щоб уникнути дефіциту палива та підтримати стабільну роботу критичної інфраструктури.

У Молдові готують план мобілізації ресурсів для стабільної роботи інфраструктури. Основні заходи включають:

підготовку: перевірку альтернативних джерел живлення та адаптацію процедур для швидкого реагування на ризики;

економію: заклики до енергозбереження у пікові години;

безперервність: розроблення планів роботи в разі відключень для критичних сфер – медицини, водопостачання, правопорядку та соціального захисту.

У зв’язку із запровадженням надзвичайного стану жителів Молдови закликають дотримуватися базових правил енергетичної безпеки та ощадливості.

Державні служби та енергетики радять максимально обмежити використання потужних електроприладів для уникнення перевантаження мережі, тримати телефони та павербанки повністю зарядженими, а також підготувати ліхтарі або інші альтернативні джерела світла.

Крім цього, жителів Молдови просять під час перепадів напруги утриматися від поїздок у ліфтах через ризик застрягти через раптове відключення, довіряти лише офіційним повідомленням органів влади та стежити за оновленнями щодо графіків обмежень.

24 березня повідомлялося, що у Молдові через російські удари по енергетичній інфраструктурі Півдня України тимчасово відключили лінію електропередач Ісакча – Вулканешти.

