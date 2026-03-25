В ночь на 25 марта Ленинградскую область России атаковали беспилотники, в результате чего на территории порта Усть-Луга возник пожар.

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

Атака на Усть-Лугу 25 марта: что известно

По словам российского чиновника, в ночь на 25 марта регион подвергся массированной атаке беспилотников.

Российская ПВО, по его утверждению, якобы уничтожила 33 БПЛА над Ленинградской областью.

Несмотря на это, на территории порта Усть-Луга возник пожар.

Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В то же время в регионе заявили, что боевые действия продолжаются.

Из-за сложившейся ситуации временно приостановил работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Что известно о порте Усть-Луга

Порт Усть-Луга является одним из крупнейших в России на Балтийском море.

Он играет важную роль в экспорте российских нефтепродуктов и обеспечивает значительные поступления в бюджет РФ.

Объект расположен примерно в 1000 километрах от украинской границы.

Напомним, что после серии атак беспилотников на российские порты на Балтийском море экспорт нефти из ключевых хабов РФ был приостановлен. Как сообщало агентство Reuters, порты Усть-Луга и Приморск, являющиеся крупнейшими нефтяными экспортными пунктами России, временно приостановили отгрузки после ударов дронов 22 марта. Впоследствии Усть-Луга частично возобновил работу и отгрузку нефти, тогда как Приморск оставался закрытым из-за повреждений инфраструктуры и пожаров на резервуарах.

