Дроны атаковали стратегический порт РФ на Балтике: вспыхнул пожар
- Леннинградскую область РФ атаковали дроны.
- В порту Усть-Луга вспыхнул пожар.
- РФ заявляет о якобы уничтожении 33 БПЛА.
В ночь на 25 марта Ленинградскую область России атаковали беспилотники, в результате чего на территории порта Усть-Луга возник пожар.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.
Атака на Усть-Лугу 25 марта: что известно
По словам российского чиновника, в ночь на 25 марта регион подвергся массированной атаке беспилотников.
Российская ПВО, по его утверждению, якобы уничтожила 33 БПЛА над Ленинградской областью.
Несмотря на это, на территории порта Усть-Луга возник пожар.
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В то же время в регионе заявили, что боевые действия продолжаются.
Из-за сложившейся ситуации временно приостановил работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.
Что известно о порте Усть-Луга
Порт Усть-Луга является одним из крупнейших в России на Балтийском море.
Он играет важную роль в экспорте российских нефтепродуктов и обеспечивает значительные поступления в бюджет РФ.
Объект расположен примерно в 1000 километрах от украинской границы.