Іран відхилив мирну пропозицію США та висунув свої умови для припинення війни.

Заява Ірану щодо припинення війни

В Ірані назвали мирну пропозицію Сполучених Штатів “надмірною” та заявили про намір продовжувати оборонні операції до виконання власних вимог, пишуть Bloomberg та bne IntelliNews.

Водночас Тегеран має власні умови щодо припинення вогню, зокрема першочерговою вимогою є повне завершення “агресії та вбивств” з боку противника.

Крім того, серед п’яти умов Ірану щодо закінчення війни є гарантії того, що США та Ізраїль не відновлять свої атаки.

Також Тегеран готовий погодитися на припинення вогню у разі відшкодування воєнних збитків. Водночас Іран прагне визнання його влади над Ормузькою протокою.

Ще однією умовою, яку висунув Тегеран є комплексне перемир’я: припинення бойових дій на всіх фронтах, включаючи всі регіональні групи опору.

Наразі Іран наполягає, що переговори не проводитимуться до того моменту, поки не припиняться атаки.

Нагадаємо, що США висунули Тегерану мирну пропозицію із 15 пунктів, яка включає демонтаж Іраном своїх основних ядерних об’єктів та скорочення ракетного потенціалу країни виключно для самооборони в обмін на певні поступки, зокрема послаблення санкцій.

