В ночь на 25 марта в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего в городе возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

Взрывы в Белгороде 25 марта: что известно

В ночь на 25 марта в Белгороде прогремели мощные взрывы на фоне объявленной ракетной опасности.

По данным местных источников, первые взрывы прогремели около 04:30.

После этого в отдельных районах города пропало или прерывалось электроснабжение, а в небе были видны вспышки.

Российские власти заявили, что город и Белгородский район якобы подверглись ракетному обстрелу.

По словам губернатора, зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

В результате в Белгороде и районе возникли перебои с электричеством, водой и теплоснабжением.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

На местах работают аварийные службы, масштаб разрушений уточняется.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по морскому порту в Приморске Ленинградской области РФ — одному из ключевых экспортных нефтяных терминалов страны-агрессора.

В результате атаки были повреждены резервуары с топливом и возник пожар, что подтвердила и российская сторона.

