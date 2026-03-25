Ночная атака на Белгород: повреждена энергетическая инфраструктура
В ночь на 25 марта в российском Белгороде прогремела серия взрывов, после чего в городе возникли перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
Взрывы в Белгороде 25 марта: что известно
По данным местных источников, первые взрывы прогремели около 04:30.
После этого в отдельных районах города пропало или прерывалось электроснабжение, а в небе были видны вспышки.
Российские власти заявили, что город и Белгородский район якобы подверглись ракетному обстрелу.
По словам губернатора, зафиксированы серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
В результате в Белгороде и районе возникли перебои с электричеством, водой и теплоснабжением.
Предварительно сообщается, что пострадавших нет.
На местах работают аварийные службы, масштаб разрушений уточняется.
Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по морскому порту в Приморске Ленинградской области РФ — одному из ключевых экспортных нефтяных терминалов страны-агрессора.
В результате атаки были повреждены резервуары с топливом и возник пожар, что подтвердила и российская сторона.