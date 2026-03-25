У ніч на 25 березня в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого в місті виникли перебої з електро-, водо- та теплопостачанням.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков.

Вибухи у Бєлгороді 25 березня: що відомо

У ніч проти 25 березня в Бєлгороді пролунали потужні вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки.

За даними місцевих джерел, перші вибухи пролунали близько 04:30.

Після цього в окремих районах міста зникло або переривалося електропостачання, а в небі було видно спалахи.

Російська влада заявила, що місто та Бєлгородський район нібито зазнали ракетного обстрілу.

За словами губернатора, зафіксовано серйозні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Унаслідок цього в Бєлгороді та районі виникли перебої зі світлом, водою та теплопостачанням.

Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

На місцях працюють аварійні служби, масштаб руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України уразили морський порт у Приморську Ленінградської області РФ — один із ключових експортних нафтових терміналів країни-агресора.

Унаслідок атаки було пошкоджено резервуари з паливом і виникла пожежа, що підтвердила і російська сторона.

