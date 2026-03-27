Поляков в ВСУ освободили от уголовной ответственности: Навроцкий подписал закон
- Польша освободила от ответственности своих граждан, служащих в ВСУ.
- Закон подписал президент Кароль Навроцкий.
- Он действует в отношении тех, кто воюет с 2014 года.
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности граждан страны, принимающих или принимавших участие в войне на стороне Украины.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши.
Закон о поляках в ВСУ: что известно
Документ распространяется на граждан Польши, присоединившихся к украинским Силам обороны начиная с апреля 2014 года.
Согласно закону, такие лица не будут подлежать уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом.
В то же время предусмотрено обязательное условие — по возвращении в Польшу военные должны письменно уведомить министра национальной обороны о:
- дате и месте начала службы;
- дате и месте ее завершения.
Это необходимо сделать в течение шести месяцев после возвращения.
В случае невыполнения этого требования предусмотрена ответственность — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Напомним, что Украина получает значительную поддержку со стороны иностранных добровольцев, которые воюют бок о бок с ВСУ.
По состоянию на сентябрь 2025 года к украинской армии присоединились граждане как минимум из 72 стран мира.
По данным военных, только в подразделениях Сухопутных войск служили более 8 тыс. иностранцев, а общее количество во всех структурах могло быть как минимум вдвое больше.
При этом значительную часть добровольцев составляют представители Южной Америки.
В начале полномасштабного вторжения ежемесячно в ряды ВСУ присоединялись около 100–150 иностранцев, тогда как впоследствии эта цифра выросла примерно до 600 человек в месяц.