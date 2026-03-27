Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности граждан страны, принимающих или принимавших участие в войне на стороне Украины.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Польши.

Закон о поляках в ВСУ: что известно

Документ распространяется на граждан Польши, присоединившихся к украинским Силам обороны начиная с апреля 2014 года.

Согласно закону, такие лица не будут подлежать уголовной ответственности за участие в боевых действиях за рубежом.

В то же время предусмотрено обязательное условие — по возвращении в Польшу военные должны письменно уведомить министра национальной обороны о:

дате и месте начала службы;

дате и месте ее завершения.

Это необходимо сделать в течение шести месяцев после возвращения.

В случае невыполнения этого требования предусмотрена ответственность — штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что Украина получает значительную поддержку со стороны иностранных добровольцев, которые воюют бок о бок с ВСУ.

По состоянию на сентябрь 2025 года к украинской армии присоединились граждане как минимум из 72 стран мира.

По данным военных, только в подразделениях Сухопутных войск служили более 8 тыс. иностранцев, а общее количество во всех структурах могло быть как минимум вдвое больше.

При этом значительную часть добровольцев составляют представители Южной Америки.

В начале полномасштабного вторжения ежемесячно в ряды ВСУ присоединялись около 100–150 иностранцев, тогда как впоследствии эта цифра выросла примерно до 600 человек в месяц.

