Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності громадян країни, що беруть або брали участь у війні на боці України.

Про це повідомила пресслужба канцелярії президента Польщі.

Закон про поляків у ЗСУ: що відомо

Документ поширюється на громадян Польщі, які долучилися до українських Сил оборони починаючи з квітня 2014 року.

Відповідно до закону, такі особи не підлягатимуть кримінальній відповідальності за участь у бойових діях за кордоном.

Водночас передбачено обов’язкову умову — після повернення до Польщі військові повинні письмово повідомити міністра національної оборони про:

дату і місце початку служби;

дату і місце її завершення.

Це потрібно зробити протягом шести місяців після повернення.

У разі невиконання цієї вимоги передбачена відповідальність — штраф або позбавлення волі строком до двох років.

Нагадаємо, що Україна отримує значну підтримку з боку іноземних добровольців, які воюють пліч-о-пліч із ЗСУ.

Станом на вересень 2025 року до української армії долучилися громадяни щонайменше з 72 країн світу.

За даними військових, лише у підрозділах Сухопутних військ служили понад 8 тис. іноземців, а загальна кількість у всіх структурах могла бути щонайменше вдвічі більшою.

При цьому значну частину добровольців становлять представники Південної Америки.

На початку повномасштабного вторгнення щомісяця до лав ЗСУ приєднувалися близько 100–150 іноземців, тоді як згодом ця цифра зросла до приблизно 600 осіб на місяць.

