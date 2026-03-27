США можуть з упевненістю стверджувати, що знищили близько третини ракетного арсеналу Ірану під час війни на Близькому Сході, яка триває вже майже місяць.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних із розвідданими США.

Втрати ракет Ірану: що відомо

За даними джерел, ще приблизно третина іранського ракетного арсеналу має невизначений статус.

Ймовірно, частина ракет була знищена або пошкоджена під час бомбардувань, зокрема в підземних тунелях і бункерах.

Водночас у США також оцінюють втрати Ірану в сегменті безпілотників як подібні — із “певною впевненістю” знищено близько третини.

Попри це, Тегеран зберігає значні запаси озброєння та потенційно зможе відновити частину пошкоджених ракет після завершення бойових дій.

Нові розвідувальні оцінки частково суперечать публічним заявам президента США Дональда Трампа.

Раніше він стверджував, що в Ірану “залишилося дуже мало ракет”.

За словами джерел, проблема полягає у складності визначення загальної кількості ракет, які Іран зберігав у підземних сховищах до початку війни.

Оцінки арсеналу Ірану

США не розкривають точні дані про довоєнний ракетний потенціал Ірану.

Втім, за оцінками ізраїльських військових, Тегеран міг мати близько 2500 ракет, тоді як деякі експерти припускають, що їхня кількість могла сягати 6 тисяч.

Раніше Іран відхилив мирну пропозицію США та заявив про готовність продовжувати бойові дії до виконання власних умов.

Серед вимог Тегерана — припинення атак, гарантії безпеки, відшкодування збитків та визнання контролю над Ормузькою протокою.

