Крупнейший оборонный холдинг Польши Polska Grupa Zbrojeniowa заключил соглашение с эстонской технологической компанией Frankenburg Technologies о массовом производстве антидроновых ракет MARK I.

Об этом сообщает польский государственный холдинг, объединяющий оборонные предприятия страны, Polska Grupa Zbrojeniowa.

Ракетные системы MARK I: что известно

По информации PGZ, сотрудничество между компаниями будет сосредоточено на системах противовоздушной обороны очень малой дальности. В частности, Polska Grupa Zbrojeniowa и Frankenburg Technologies разработают и производят ракетные системы MARK I, предназначенные для борьбы с БПЛА.

Сейчас смотрят

— В рамках партнерства планируется разместить производственные мощности системы в Польше, включая создание производственного завода с плановой мощностью производства до 10 000 ракет в год, – говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает также разработку систем MARK II в будущем. MARK II будет иметь большую дальность поражения – до 5-8 километров.

В PGZ отметили, что соглашение будет способствовать укреплению национального оборонного потенциала Польши.

В то же время эстонская технологическая компания заявила, что будет разрабатывать, производить и поставлять беспилотные ракеты C-UAV MARK I для Министерства обороны Латвии.

MARK I способны сбивать беспилотники на расстоянии до 2 км и на высоте около 1,5 км. Поражение целей происходит посредством искусственного интеллекта.

В феврале общественная организация Милитарный сообщала о том, что Frankenburg опробует в Украине антидроновую миниракету уже в апреле-июне 2026 года.

Напомним, в обращении к Саммиту лидеров JEF в Хельсинки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европе необходимо обладать полной способностью производить все типы систем ПВО и ракет к ним и призвал партнеров ускорить работу по созданию собственной базы ВПК.

Фото: Frankenburg Technologies

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.