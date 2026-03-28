Найбільший оборонний холдинг Польщі Polska Grupa Zbrojeniowa уклав угоду з естонською технологічною компанією Frankenburg Technologies про масове виробництво антидронових ракет MARK I.

Про це повідомляє польський державний холдинг, що об’єднує оборонні підприємства країни, Polska Grupa Zbrojeniowa.

Ракетні системи MARK I: що відомо

За інформацією PGZ, співпраця між компаніями буде зосереджена на системах протиповітряної оборони дуже малої дальності. Зокрема, Polska Grupa Zbrojeniowa та Frankenburg Technologies розроблять і виготовлятимуть ракетні системи MARK I, призначені для боротьби з БпЛА.

Зараз дивляться

— В рамках партнерства планується розмістити виробничі потужності системи в Польщі, включаючи створення виробничого заводу з плановою потужністю виробництва до 10 000 ракет на рік, – йдеться у повідомленні.

Угода передбачає також розробку систем MARK II в майбутньому. MARK II матимуть більшу дальність ураження – до 5-8 кілометрів.

У PGZ зазначили, що угода сприятиме зміцненню національного оборонного потенціалу Польщі.

Водночас естонська технологічна компанія заявила, що розроблятиме, вироблятиме та постачатиме безпілотні ракети C-UAV MARK I для Міністерства оборони Латвії.

MARK I спроможні збивати безпілотники на відстані до 2 км та на висоті близько 1,5 км. Ураження цілей відбувається за допомогою штучного інтелекту.

У лютому громадська організація Мілітарний повідомляла про те, що Frankenburg випробує в Україні антидронову мініракету вже у квітні-червні 2026 року.

Нагадаємо, у зверненні до Саміту лідерів JEF у Гельсінкі президент України Володимир Зеленський заявив, що Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет до них та закликав партнерів прискорити роботу зі створення власної бази ВПК.

Фото: Frankenburg Technologies

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.