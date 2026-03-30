Страны Европейского Союза рассматривают несколько сценариев действий на случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь победит на выборах и продолжит блокировать решения в отношении Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

5 сценариев ЕС в случае победы Орбана на выборах

По данным источников, в Евросоюзе обсуждают как минимум пять вариантов реагирования на возможную победу Орбана.

Первый сценарий предусматривает изменение системы голосования. Речь идет о расширении применения квалифицированного большинства вместо единогласия в вопросах внешней политики или бюджета.

Это позволит принимать решения быстрее и снизит риск блокирования, однако будет означать существенную трансформацию принципов ЕС.

Второй вариант — так называемая многоскоростная Европа. В этом случае группы государств могут формировать коалиции и двигаться вперед без участия всех членов.

Это поможет обходить блокирование, но в то же время может ослабить единство союза.

Третий сценарий — усиление финансового давления. ЕС может более жестко ограничивать доступ Венгрии к финансированию в случае нарушения принципов верховенства права.

Такой механизм уже применялся и считается эффективным инструментом воздействия.

Четвертый вариант — лишение права голоса. Это предусмотрено статьей 7 договоров ЕС и может оказать политическое давление на Будапешт, однако для этого необходима поддержка других государств, что затрудняет реализацию.

Пятый сценарий — исключение Венгрии из ЕС. В то же время дипломаты отмечают, что это самый радикальный и маловероятный вариант, поскольку подобный механизм фактически не предусмотрен действующими договорами.

— Уважение к верховенству права имеет важное значение для доступа к фондам ЕС, — отметил еврокомиссар Майкл Макграт.

В ЕС обеспокоены действиями венгерского премьера, который неоднократно блокировал ключевые решения о поддержке Украины и санкциях против России.

В частности, Орбан выступил против кредита ЕС для Украины на €90 млрд и новых ограничений против РФ.

Напомним, что парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля.

Дату голосования объявил президент страны Тамаш Шуйок, и она соответствует конституционным срокам.

